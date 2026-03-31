Когда восстановят водоснабжение в Масазыре?

В Азербайджане сильные дожди в праздничные дни серьезно повлияли на работу инфраструктуры в столице и регионах. Особенно пострадала насосная станция, которая обеспечивает питьевой водой поселок Масазыр в Абшеронском районе - из-за неисправности уже пять дней часть поселка остается без воды.

Как передает Day.Az, в Службе объединенного водоснабжения крупных городов в ответ на запрос Trend сообщили, что проблему на насосной станции после интенсивных дождей сейчас устраняют.

"Со вчерашнего вечера были запущены два насоса, ночью и утром вода подавалась по ряду адресов. В настоящее время работы по восстановлению станции ведутся интенсивно. Сегодня подача воды продолжается с перерывами и постепенно охватывает другие адреса", - отметили в службе.

Также в ведомстве уточнили, что после полного устранения неисправности водоснабжение по всем адресам будет восстановлено по прежнему графику.