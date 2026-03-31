Стала известна дата начала месяца Мухаррам

В 2026 году месяц Мухаррам в Азербайджане начнется 16 июня.

Как сообщает Day.Az, день Ашура - самый важный день месяца - попадает на 25 июня.

Мухаррам является первым месяцем хиджри-лунного календаря и отмечается как месяц памяти Имама Хусейна (а) и тех, кто был с ним убит в Кербеле.

Отметим, что в 2026 году месяц Мухаррам завершится 15 июля.