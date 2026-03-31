https://news.day.az/society/1825109.html Стала известна дата начала месяца Мухаррам В этом году месяц Мухаррам в Азербайджане начнется 16 июня. Как сообщает Day.Az, день Ашура - самый важный день месяца - выпадет на 25 июня. Мухаррам является первым месяцем хиджри-лунного календаря и отмечается как месяц памяти Имама Хусейна (а) и тех, кто был с ним убит в Кербеле.
Стала известна дата начала месяца Мухаррам
В 2026 году месяц Мухаррам в Азербайджане начнется 16 июня.
Как сообщает Day.Az, день Ашура - самый важный день месяца - попадает на 25 июня.
Мухаррам является первым месяцем хиджри-лунного календаря и отмечается как месяц памяти Имама Хусейна (а) и тех, кто был с ним убит в Кербеле.
Отметим, что в 2026 году месяц Мухаррам завершится 15 июля.
