В Баку стартовали учебно-стажировочные программы для госслужащих Казахстана

С 31 марта по 10 апреля Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики организует учебно-стажировочные программы для группы государственных служащих Республики Казахстан, магистрантов Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на церемонии открытия учебно-стажировочной программы под названием "Инновационные технологии в государственном управлении: опыт Азербайджанской Республики" ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, академик Урхан Алекперов сказал, что реализуемая Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым инновационная модель государственного управления играет важную роль в устойчивом развитии страны.

Было отмечено, что под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане последовательно и системно реализуются реформы, направленные на внедрение современных технологий в государственное управление, масштабную цифровизацию, развитие человеческого капитала, усиление экологического подхода и формирование инновационно ориентированной экономической модели.

У.Алекперов подчеркнул, что в результате реализуемой политики Азербайджан превратился в одну из стран региона, успешно применяющих инновационную модель развития, широко использующих современные управленческие технологии и эффективно внедряющих новые подходы в государственном управлении.

Ректор отметил, что опыт Азербайджана в сфере государственного управления вызывает интерес на международном уровне, а подобные учебные программы способствуют расширению обмена опытом между странами.

Урхан Алекперов подчеркнул, что между Академией государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики и Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан существует тесное сотрудничество, на постоянной основе реализуются совместные мероприятия в сфере государственного управления, образования и науки. Одновременно было отмечено, что данная программа внесет значительный вклад в дальнейшее расширение сотрудничества между двумя странами в сфере государственного управления, усиление обмена опытом и реализацию будущих совместных проектов.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджане Алим Байель выступая на мероприятии заявил, что двусторонние отношения между Казахстаном и Азербайджаном успешно развиваются во всех сферах. Он отметил, что сотрудничество между двумя братскими странами в политической, экономической, гуманитарной, образовательной и сфере государственного управления динамично расширяется.

Посол подчеркнул, что обмен опытом в сфере государственного управления, совместные учебные программы и академическое сотрудничество играют важную роль в развитии отношений между Казахстаном и Азербайджаном. По его словам, реализуемая между Академией государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики и Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан программа служит профессиональному развитию государственных служащих, повышению уровня современных управленческих знаний и дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами.

В своем выступлении посол Казахстана также проинформировал о политических и экономических реформах, проводимых Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Было отмечено, что по инициативе Президента Токаева в стране реализуются масштабные реформы, направленные на модернизацию государственного управления, диверсификацию экономики, развитие цифровых технологий и повышение социального благосостояния. Эти реформы направлены на дальнейшее укрепление роли Казахстана на региональном и международном уровнях и обеспечение устойчивого развития страны. Посол также подчеркнул, что стратегическое партнерство и сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются президентами Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым.

Затем прибывшие из Казахстана магистранты, государственные служащие отметили, что с особым интересом приехали в Баку и выразили уверенность в продолжении подобных программ.

Напомним, что в рамках программы для участников будут организованы лекции и презентации по таким темам, как цифровая трансформация в государственном управлении, цифровизация законодательной деятельности, политика гендерного равенства, туристическая политика, экологическое управление, права человека, государственный суверенитет и международные отношения. Кроме того, в рамках программы предусмотрены визиты участников в Милли Меджлис, Инновационный центр ASAN, Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, Центр анализа международных отношений, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей и другие государственные структуры.