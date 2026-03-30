В НАТО подтвердили перехват иранской ракеты, выпущенной в направлении Турции

НАТО вновь успешно перехватило иранскую баллистическую ракету, направлявшуюся в Турцию.

Как передает Day.Az, об этом пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт написала в соцсети X.

"В понедельник, 30 марта, НАТО вновь успешно перехватило иранскую баллистическую ракету, направленную в сторону Турции. НАТО готово к подобным угрозам и всегда будет делать все необходимое для защиты всех союзников", - написала она.

Ранее министерство национальной обороны Турции заявило, что баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была успешно нейтрализован системами ПВО и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.