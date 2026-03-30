Госсекретарь США сделал заявление об Иране

США не намерены позволить Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Они [иранцы] угрожают установить постоянный контроль над Ормузским проливом, ввести систему взимания платы за проход и тому подобное. Это не будет допущено", - сказал он.

По его словам, у президента США Дональда Трампа есть ряд вариантов действий, если он решит предотвратить это.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.