Появилось первое фото нового кроссовера BMW iX3 для Китая

BMW опубликовала официальное фото нового кроссовера iX3 для Китая. Мировая премьера модели состоится в апреле 2026 года на Пекинском автосалоне. Как сообщает Carnewschina, старт продаж запланирован на первую половину 2026 года, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Колесная база автомобиля iX3 с приставкой Long Wheelbase составляет 3005 мм. Для сравнения: у глобальной модели длина кузова равна 4780 мм, ширина - 1895 мм, высота - 1635 мм, а база - 2895 мм.

Внешне iX3 Long Wheelbase во многом повторяет дизайн глобальной версии, но имеет ряд отличий. Среди ключевых элементов - дневные ходовые огни "Digital Angel Wing" и решетка радиатора "3D Luminous Grille". На корме появились шильдики "Brilliance BMW" и "iX350L", подтверждающие локальное производство. Задняя камера интегрирована в спойлер на крыше.

Салон выполнен в актуальной дизайн-философии BMW, предусмотрена панорамная крыша с солнцезащитной шторкой. Для китайского рынка компания совместно с Alibaba разработала специальную технологию на основе большой языковой модели. Система получила интеграцию с AI-моделями DeepSeek и поддерживает экосистему HarmonyOS, а также сервисы Huawei HiCar.

Аккумулятор емкостью 108 кВт·ч в сочетании с передним и задним электродвигателями выдает 345 кВт (463 л.с.) и 645 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с.

Запас хода превышает 900 км, энергопотребление заявлено на уровне 15,1 кВт·ч на 100 км. Быстрая зарядка позволяет восполнить 427 км пробега всего за 10 минут.