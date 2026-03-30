Складной iPhone может стать самым значимым релизом в истории линейки

Первый складной смартфон от Apple может стать наиболее значимым обновлением линейки iPhone за всю историю, так как новинка предложит принципиально иной форм-фактор. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман в регулярной рассылке Power On, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ожидается, что устройство будет выполнено в формате "книжки", аналогично Samsung Galaxy Z Fold7, и получит крупный внутренний дисплей, ориентированный на многозадачность.

По предварительным данным, складной iPhone будет работать на базе iOS 27 с адаптацией интерфейса под гибкий экран. В частности, система предложит расширенные функции параллельной работы приложений, приближенные к возможностям iPad, но в ограниченном режиме.

Презентация iPhone Fold (iPhone Ultra) ожидается в сентябре одновременно с моделями iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, однако старт продаж складной версии, по слухам, может быть отложен на несколько месяцев. Ориентировочная стоимость новинки составит около $1999. Базовый iPhone 18 и сверхтонкий iPhone Air 2 представят весной 2027 вместе с iPhone 18e.