Индия поблагодарила Азербайджан за безопасную эвакуацию своих граждан, находящихся в Иране.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении посольства Индии в Азербайджане в "Х".

"Выражаем искреннюю благодарность властям Азербайджана за обеспечение безопасного транзита граждан Индии из Ирана", - говорится в сообщении.