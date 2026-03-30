Евросоюз продлил санкции против Ирана

Европейский союз (ЕС) на год продлил санкции против Ирана, введенные за нарушения прав человека. Об этом говорится заявлении Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Санкции будут действовать до 13 апреля 2027 года. Отмечается, что меры включают запрет на поездки и заморозку активов, запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, а также оборудования для мониторинга телекоммуникаций.

В настоящий момент в список санкций ЕС против Ирана входят 262 физических лица и 53 организации.