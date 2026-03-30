"Карабах" открыл бесплатный вход на матч с "Сабахом"
"Карабах" объявил о бесплатном входе для части болельщиков на матч с "Сабахом" в рамках полуфинала Бизон Кубка Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу "Карабаха", дети до 15 лет смогут посетить встречу вместе с родителями бесплатно, а для женщин вход на стадион будет полностью свободным.
Билеты можно будет получить в кассах стадиона в день игры.
Отметим, что матч "Карабах" - "Сабах" состоится 3 апреля в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
