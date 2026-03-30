Турал Гурбанов впервые назначен главным на матч УЕФА

Азербайджанский рефери Турал Гурбанов получил первое в карьере назначение главным арбитром на международный матч.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), он будет обслуживать встречу Нидерланды - Беларусь в рамках второго раунда отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков до 17 лет.

Помогать Гурбанову будут его соотечественник Асиман Азизли и представитель Северной Македонии Александр Гюрковски. Функции четвертого арбитра возложены на Влатко Илиоски (Северная Македония).

Матч седьмой группы Лиги В пройдет 31 марта на стадионе спортивного комплекса "Мардан" в Анталье (Турция).

Отметим, что 25 марта Турал Гурбанов уже работал на матче этой группы в качестве четвертого арбитра встречи Косово - Нидерланды (0:1).

