Два гигантских судна Китая застряли в Персидском заливе

Экипажи двух гигантских контейнеровозов, принадлежащих китайской компании COSCO Shipping Lines, во второй раз за последние несколько суток не смогли выбраться из Персидского залива из-за блокировки Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первая попытка покинуть охваченный войной регион владельцы сверхбольших судов предприняли 27 марта. Однако из-за рисков ракетных ударов со стороны Ирана оба судна повернули назад, не став проходить через Ормузский пролив.

В понедельник, 30 марта, экипажи контейнеровозов вновь заранее подали сигнал о том, что судна принадлежат Китаю, однако так и не получили гарантий безопасного прохода через пролив. В итоге им пришлось снова возвращаться в Персидский залив, выбраться из которого они не могут уже более месяца, с начала совместной военной операции США и Израиля в Иране.

Грузоподъемность каждого из застрявших в заливе судов оценивается примерно в 19 тысяч 20-футовых контейнеров. Ранее власти Ирана заявляли, что угроз движению кораблей из дружественных стран в акватории Ормузского пролива нет. Несмотря на это, экипажи иностранных грузовых судов все еще остерегаются пересекать важнейшую на Ближнем Востоке логистическую артерию. Они опасаются рисков повторения истории с американским танкером, двигавшимся под флагом Маршалловых Островов, который в итоге попал под удар в Шардже (ОАЭ) и загорелся.