Книга азербайджанского политолога вошла в каталог Библиотеки Конгресса и получила высокую оценку международных экспертов

В начале года в престижном американском академическом издательстве Bloomsbury Academic вышла книга доцента кафедры международных отношений Бакинского государственного университета, доктора философии по политическим наукам Фархада Гусейнова "Международное сотрудничество на постсоветском пространстве: бывшие советские республики и теории международной политики" (International Cooperation in the Post-Soviet Space: Former Soviet Republics and Theories of International Politics).

Как передает Day.Az, публикация книги азербайджанского ученого за рубежом, особенно в престижных издательствах, становится ярким свидетельством международного признания отечественных исследователей. Это подтверждает уровень развития науки в Азербайджане и укрепляет репутацию страны как научного центра. Стоит особо отметить, что издательство само обратилось к нашему ученому с предложением издать книгу после его успешного выступления на международной конференции в Колумбийском Университете в мае 2022 года.

Цель книги состоит в системном исследовании межгосударственных отношений на постсоветском пространстве и выявлении возможностей и ограничений международного сотрудничества между странами региона. Один из ключевых научных тезисов книги заключается в критическом осмыслении концепции наступательного реализма, широко обсуждаемой в теории международных отношений. Постулат о достижении безопасности через доминирование и региональную гегемонию не подтверждается на постсоветском пространстве. Напротив, попытки навязать региональное превосходство усиливают поиски противовеса, а агрессивные действия вызывают сопротивление и дополнительно подрывают стабильность в регионе. В работе аргументируется, что устойчивую безопасность и успешное сотрудничество способны обеспечить только государства, проводящие миролюбивую, взвешенную и сдержанную политику. В этом контексте книга рассматривает региональную политику Азербайджана как пример конструктивного подхода, способствующего укреплению стабильности и развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Книга вызвала значительный интерес со стороны международного академического сообщества. Так, Роберт О. Кеохан, один из ведущих специалистов по теории международных отношений и профессор Принстонского университета, направил автору личное письмо, высоко оценив предложенный им теоретический подход. А доктор юридических наук Камал Макили-Алиев из факультета глобальных исследований, Гетеборгского университета (Швеция) пишет о книге следующее: "Книга доктора Гусейнова предлагает тщательный и объективный анализ международного сотрудничества на постсоветском пространстве, интегрируя устоявшиеся теории международных отношений с подробными эмпирическими исследованиями конкретных случаев. Сбалансированный подход и четкая теоретическая и эмпирическая структура делают ее ценным ресурсом для ученых и политических аналитиков, а также для докторантов, и поэтому настоятельно рекомендуется к прочтению".

Кроме того, издание было включено в каталог Библиотеки Конгресса США, что является важным индикатором признания и авторитета книги в мировом научном сообществе. Подобные успехи азербайджанских ученых на международной арене служат наглядным свидетельством научного и интеллектуального потенциала страны. Все это свидетельствует о том, что наши исследователи влияют на международные дискуссии, формируют новые стандарты изучения региональной безопасности и укрепляют глобальный авторитет страны в академическом сообществе.