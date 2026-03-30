БИГ призвала государства-члены ООН к принятию практических мер в связи с резолюцией о работорговле

Бакинская инициативная группа заявляет о полной поддержке резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, в которой трансатлантическая работорговля признаётся "одним из самых тяжких преступлений против человечества".

Как сообщили Day.Az в Бакинской инициативной группе, БИГ рассматривает принятие этой резолюции как важный шаг вперёд на пути к устранению колониальной дискриминации и исторической несправедливости, которым на протяжении столетий подвергались народы африканского происхождения.

Отмечается, что БИГ рассматривает вопрос репараций не только как финансовую компенсацию, но и как неотъемлемую часть более широкого понимания справедливости, неоднократно поднимая вопросы принесения официальных извинений, возвращения объектов культурного наследия, разграбленных в колониальный период, создания образовательных и благотворительных фондов, а также формирования международных механизмов, гарантирующих недопущение повторения подобных преступлений.

Бакинская инициативная группа призвала государства-члены ООН к принятию практических мер в связи с резолюцией о работорговле. БИГ призывает реализовать на практике положения, вытекающие из данной резолюции, углубить диалог по вопросам репараций и взять на себя конкретные обязательства в направлении восстановления исторической справедливости.