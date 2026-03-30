Трамп пригрозил взорвать электростанции Ирана в случае провала переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил о серьезных переговорах "с новым и более серьезным" режимом в Иране о прекращении огня. По его словам, стороны достигли компромисса в обсуждениях. Он пригрозил Ирану "взрывом и полным уничтожением электростанций", если соглашение не будет достигнуто, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

"Если по какой-либо причине соглашение в ближайшее время достигнуто не будет, что, вероятно, произойдет, и если Ормузский пролив немедленно не будет ''Открыт для бизнеса'', мы завершим наше прекрасное ''пребывание'' в Иране взрывом и полным уничтожением всех их электростанций, Нефтяные скважины и остров Харг (и, возможно, все опреснительные установки!), которые мы намеренно еще не ''трогали''",- написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

На прошлой неделе Дональд Трамп продлил мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля. Решение было принято на фоне продолжающихся непрямых американо-иранских контактов. При этом иранские власти отвергли предложенный США мирный план и выдвинули условия для прекращения боевых действий, среди которых: гарантии невозобновления боевых действий и выплата репараций.

"Важно, что страны региона стремятся к прекращению войны. Однако инициатором конфликта был не Иран", - подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.