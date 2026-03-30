Турция нейтрализовала иранскую баллистическую ракету

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

"Баллистическая ракета, которая, как установлено, была выпущена с территории Ирана и вошла в воздушное пространство Турции, была нейтрализована силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье. Решительно и без колебаний принимаются все необходимые меры против любых угроз, направленных на территорию и воздушное пространство нашей страны, и все события в регионе находятся под пристальным наблюдением с приоритетом обеспечения нашей национальной безопасности", - говорится в сообщении.