Трамп рассказал о строительстве бункера

Президент США Дональд Трамп рассказал о строительстве бункера под бальным залом Белого дома. Его слова передает NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Военные строят огромный комплекс под бальным залом, и работы идут полным ходом", - сообщил американский лидер.

По словам Трампа, бальный зал, таким образом, станет своеобразным навесом для подземного убежища. Глава Белого дома добавил, что военнослужащие, ответственные за постройку комплекса, опережают график строительства.