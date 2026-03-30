Трамп рассказал о строительстве бункера
Президент США Дональд Трамп рассказал о строительстве бункера под бальным залом Белого дома. Его слова передает NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Военные строят огромный комплекс под бальным залом, и работы идут полным ходом", - сообщил американский лидер.
По словам Трампа, бальный зал, таким образом, станет своеобразным навесом для подземного убежища. Глава Белого дома добавил, что военнослужащие, ответственные за постройку комплекса, опережают график строительства.
