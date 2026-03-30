Израильская армия нанесла удары по иранским системам ПВО вблизи Каспийского моря

Израильские ВВС атаковали системы ПВО Ирана, расположенные у берегов Каспийского моря.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Сообщается, что пораженные цели находились в лесистой местности на севере Ирана, "недалеко от Каспийского моря".

Отмечается, что цели располагались в 1600 км от территории Израиля.