Катар перехватил иранские беспилотники

Вооруженные силы Катара успешно перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении министерства обороны эмирата.

"Министерство обороны объявляет, что Государство Катар сегодня, в понедельник, подверглось атаке с использованием нескольких беспилотников со стороны Ирана. Наши вооруженные силы успешно перехватили и нейтрализовали все БПЛА", - отмечается в тексте. Жители Дохи не получали на свои мобильные телефоны уведомлений от властей о повышении уровня угрозы безопасности.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.