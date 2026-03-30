Иран выступил с предупреждением об Ормузском проливе

Любые провокации, которые будут предприниматься в Ормузском проливе, рискуют усугубить ситуацию в этом регионе.

Как передает Day.Az, такое предупреждение высказал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, сообщает Tasnim.

"Аракчи (...) добавил, что Ормузский пролив закрыт для судов сторон, участвующих в военной агрессии против Ирана (...). Он также подчеркнул: любые провокационные действия агрессоров и их сторонников, в том числе в Совете Безопасности ООН, в связи с ситуацией в Ормузском проливе лишь усложнят обстановку", - отмечается в публикации.

Как сообщает агентство, французский министр иностранных дел, в свою очередь, подтвердил позицию Парижа, выступив против "навязанной войны против Ирана и нападений на гражданские объекты".