Похороны мирового порядка: как право окончательно уступает силе

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о нынешнем мировом порядке

Ключевой вопрос заключается не в том, происходит ли кризис международных институтов, а в том, вступил ли мир в фазу структурного демонтажа либеральной модели глобального управления и замещения ее иерархической системой конкурентного суверенизма, где право определяется способностью к силовой проекции.

Центральная гипотеза состоит в том, что события конца 2025 года и начала 2026 года свидетельствуют не о внутрисистемном сбое послевоенной архитектуры, а о начале качественного перехода к новой модели международных отношений, в которой универсалистские нормы уступают место инструментализированному праву и регионализированной иерархии силы. Декларации и действия Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе и стратегическая реакция Европы во главе с Великобританией отражают ускоренную трансформацию всей системы глобального управления.

Почему тема критически важна именно сейчас

Период 2025-2026 годов стал поворотным моментом для международной архитектуры. Выступление государственного секретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности и позиция премьер министра Великобритании Кира Стармера зафиксировали разрыв между нормативной риторикой послевоенного либерального порядка и реальной логикой распределения силы.

Рубио заявил о готовности Соединенных Штатов применять силу для достижения "максимального сотрудничества" со стороны нежелательных режимов. За этим последовало прямое военное вмешательство США в Венесуэле 3 января без санкции Совета Безопасности ООН и захват Николаса Мадуро. Независимо от оценки легитимности Мадуро, сам механизм действий Вашингтона означал отказ от процедур, закрепленных в Уставе ООН, прежде всего статьи 2(4), запрещающей угрозу силой и ее применение против территориальной целостности государства без мандата Совета Безопасности либо в рамках самообороны.

Одновременно администрация США объявила о выходе из десятков международных организаций, включая структуры системы ООН. Это уже не точечный институциональный протест, а демонстративное сокращение нормативных обязательств. Таким образом, крупнейший бенефициар послевоенного порядка переходит от роли гаранта к роли селективного участника. Это структурный сдвиг, а не тактический маневр.

Параллельно Европа, в лице Великобритании, публично признала, что "жесткая сила - валюта нашей эпохи". Стармер прямо указал на необходимость масштабных оборонных инвестиций, диверсификации зависимости от США и наращивания интеграции в сфере военной индустрии. Таким образом, обе стороны Атлантики констатируют: нормативный порядок более не обеспечивает безопасность. Следовательно, вопрос стоит о трансформации самой модели управления.

Историко институциональный фон: пределы Ялтинской конструкции

Современная система международных отношений сложилась в 1945 году как компромисс держав победительниц. Устав ООН закрепил формальное равенство государств, но одновременно институционализировал неравенство через право вето постоянных членов Совета Безопасности. Это означало двухуровневую систему: универсализм норм и исключительность великих держав.

Пока существовал баланс взаимного ядерного сдерживания между СССР и США, эта модель функционировала. Страх взаимного уничтожения служил неформальным механизмом дисциплины. После распада СССР структура сохранилась формально, но баланс исчез. Россия сохранила место в Совете Безопасности, однако утратила сопоставимый экономический и институциональный вес. Появились новые центры силы - Китай, Индия, Германия, Япония, Бразилия. Институциональная репрезентация осталась прежней.

Попытки реформы Совета Безопасности в течение трех десятилетий блокировались правом вето. В результате возникли неформальные механизмы координации - G7, G20. Однако отсутствие юридически обязывающего статуса не позволило им стать полноценной альтернативой. Система начала производить дефицит легитимности.

Одновременно усиливался конфликт между двумя принципами, закрепленными в Хельсинкском заключительном акте 1975 года: суверенитет и права человека. В условиях однополярности 1990 годов акцент сместился в сторону интервенционистского толкования прав человека. Прецедент Югославии продемонстрировал, что применение силы может происходить без санкции Совета Безопасности при наличии политической коалиции. Это стало началом нормативной эрозии.

Деиндустриализация, миграция и внутренняя эрозия либерального консенсуса

Рубио в Мюнхене обозначил еще один структурный фактор - деиндустриализацию Запада. Согласно данным Всемирного банка, доля промышленности в ВВП США снизилась с примерно 25 процентов в 1970 годы до менее 18 процентов к 2024 году. В Великобритании этот показатель еще ниже. Одновременно усилилась зависимость от глобальных цепочек поставок, прежде всего азиатских.

Массовая миграция стала дополнительным катализатором политической поляризации. По данным Евростата, в 2024 году чистая миграция в страны Европейского союза превысила два миллиона человек. Это усилило давление на социальные системы и стало фактором электоральной трансформации. Национальный суверенизм получил массовую поддержку.

Таким образом, внутренний экономический и демографический стресс в западных обществах стал предпосылкой для пересмотра глобальных обязательств. Международные институты начали восприниматься как ресурсная нагрузка, а не как инструмент стабилизации. Это изменило стратегические приоритеты.

Новые акторы и институциональный вакуум

Третьим структурным фактором является рост влияния транснациональных корпораций и негосударственных сетей. Капитализация крупнейших технологических компаний США превышает ВВП многих государств. Их влияние на финансовые потоки, информационную среду и технологическую инфраструктуру выходит за пределы национальной юрисдикции.

Международная система, построенная вокруг государства как единственного легитимного субъекта, не имеет адекватных механизмов регулирования таких акторов. Это создает параллельную сферу власти. В результате государства либо интегрируют корпорации в свои стратегии, либо вступают с ними в конфликт.

Демонтаж или перебалансировка: четыре сценария

Анализ текущих тенденций позволяет выделить четыре сценария дальнейшего развития.

Новая Ялта. В этом варианте после фазы конфронтации формируется новый баланс между США, Китаем, Европой и, возможно, Индией. Происходит институциональная реформа Совета Безопасности или создание нового формата коллективного управления. Этот сценарий предполагает временную фазу высокой конфликтности. Его вероятность умеренная, но требует стратегического компромисса между Вашингтоном и Пекином.

Инерционная фрагментация. Глобальные институты сохраняются формально, но их роль сокращается. Региональные блоки усиливаются. Нормы становятся селективными. Этот сценарий уже частично реализуется. Он наиболее вероятен в краткосрочной перспективе.

Полный распад. ООН утрачивает практическую значимость. Возникают региональные и трансрегиональные режимы безопасности. Суверенитет трансформируется в иерархическую модель, где доминируют крупные державы. Вероятность ниже средней из за экономической взаимозависимости.

Сетевой иерархический мир. Сочетание великодержавного суверенизма и транснациональных корпораций формирует новую систему, где власть распределена между государствами и глобальными сетями капитала и технологий. Это наиболее сложный и долгосрочный сценарий, предполагающий эрозию вестфальского принципа территориального примата.

Текущие действия США указывают на переход к модели конкурентного суверенизма, где международное право используется инструментально. Европа, признавая необходимость жесткой силы, фактически подтверждает переход к эпохе стратегического самообеспечения.

Структурные механизмы перехода: от либерального универсализма к конкурентной иерархии силы

Американская стратегия 2026 года: тактика демонстрации и стратегическая реконфигурация

Действия администрации президента США Трампа в январе 2026 года следует рассматривать не как импульсивные эпизоды, а как элементы системной реконфигурации роли Соединенных Штатов в мировой политике. Захват Николаса Мадуро без мандата Совета Безопасности ООН, публичные заявления о праве на силовое принуждение и меморандум о выходе из десятков международных структур образуют единую логическую линию: восстановление примата национального решения над многосторонними обязательствами.

Тактически это выглядит как демонстрация решимости и сигнал о готовности к одностороннему действию. Стратегически - это попытка сократить институциональные ограничения, возникшие в послевоенный период. Устав ООН, Бреттон Вудская архитектура, система специализированных агентств формировались как механизмы коллективного управления. Однако в условиях изменения баланса сил они все чаще рассматриваются в Вашингтоне как инструменты, ограничивающие свободу маневра.

Новая Стратегия национальной безопасности США, опубликованная в декабре 2025 года, зафиксировала тезис о необходимости перераспределения ответственности между союзниками и о праве США действовать превентивно в случае угрозы. Это означает институциональный сдвиг от универсалистской модели к модели селективного партнерства. США не отказываются от альянсов, но переводят их в режим условности.

Таким образом, Вашингтон не разрушает систему хаотично, а снижает собственную нормативную связанность. Это ключевой индикатор перехода от институционального либерализма к конкурентному суверенизму.

Европейский ответ: стратегическая автономия без разрыва с Атлантикой

Выступление Кира Стармера обозначило двойственность европейской позиции. С одной стороны, Великобритания подтверждает приверженность статье 5 Североатлантического договора 1949 года. С другой - признает, что Европа должна взять на себя основную ответственность за оборону.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, совокупные военные расходы стран Европейского союза в 2025 году превысили 320 миллиардов долларов. Однако фрагментация оборонной промышленности остается критической проблемой. Более двадцати типов фрегатов и около десяти типов истребителей создают избыточность и снижают экономию масштаба. Для сравнения, Соединенные Штаты используют унифицированные платформы, что обеспечивает более высокую операционную совместимость.

Объявление о развертывании авианосной группы во главе с HMS Prince of Wales в Северной Атлантике имеет символическое и стратегическое значение. Это демонстрация способности к проекции силы в условиях неопределенности. Расширение ядерного сотрудничества с Францией означает попытку создать внутри европейского пространства дополнительный контур сдерживания.

Однако структурное ограничение Европы заключается в демографическом замедлении, энергетической уязвимости и высокой социальной нагрузке. По данным Евростата, средний возраст населения Европейского союза превысил 44 года, что оказывает давление на бюджетные приоритеты. Следовательно, европейская автономия возможна лишь при глубокой индустриальной и технологической консолидации.

Россия, Украина и фактор военной индустриализации

Заявление Стармера о том, что Россия понесла потери свыше миллиона человек в ходе конфликта на Украине, отражает масштаб издержек войны. Независимо от точной цифры, ключевым является другое: Россия одновременно наращивает военную индустриальную базу.

По оценкам международных аналитических центров, российские оборонные расходы в 2025 году превысили 6 процентов ВВП. Это создает долговременный эффект милитаризации экономики. Даже при возможном мирном соглашении восстановление вооруженных сил будет продолжено. Таким образом, для Европы угроза носит структурный, а не ситуативный характер.

Этот фактор усиливает аргумент о переходе к эпохе жесткой силы. Международные институты не смогли остановить конфликт. Совет Безопасности оказался парализован правом вето. Следовательно, государства возвращаются к традиционной логике баланса сил.

Конфликт норм: суверенитет против прав человека

Одним из глубинных источников институционального кризиса остается противоречие между суверенитетом и универсализмом прав человека. После 1991 года интервенции под гуманитарными предлогами стали инструментом внешней политики. Однако их избирательное применение привело к эрозии легитимности самой концепции.

Сильные государства сохранили иммунитет от внешнего вмешательства, тогда как слабые подвергались санкциям или силовому давлению. Это создало асимметрию, которая усилила недоверие к универсальным институтам. В результате гуманитарная риторика все чаще воспринимается как инструмент геополитической конкуренции.

Экономическое обеднение и национальный приоритет

После финансового кризиса 2008 года темпы роста развитых экономик остаются умеренными. Государственный долг США в 2025 году превысил 34 триллиона долларов. В ряде европейских стран долг превышает 100 процентов ВВП. Это ограничивает возможности финансирования международных программ.

Парижское соглашение по климату и программы Зеленого курса сталкиваются с бюджетными ограничениями. Внутриполитическое давление усиливает изоляционистские тенденции. Национальный электорат требует перераспределения ресурсов внутрь страны. Это объективно снижает ресурсную базу глобального управления.

Причинно следственная структура кризиса

Системная эрозия международных институтов обусловлена сочетанием четырех факторов:

Несоответствие институциональной архитектуры реальному балансу сил.

Рост влияния новых центров силы и недопредставленность их интересов.

Появление негосударственных акторов глобального масштаба.

Внутриполитическое давление в развитых странах, подрывающее ресурсную базу многосторонности.

Эти факторы действуют одновременно и усиливают друг друга. В результате формируется переходная фаза, в которой прежние нормы сохраняются формально, но утрачивают практическую эффективность.

Стратегические сценарии: вероятности и последствия

Ограниченная институциональная реформа.Вероятность средняя. Предполагает перераспределение квот и расширение состава ключевых органов. Последствие - временная стабилизация, но без устранения структурных противоречий.

Региональная блоковая система. Вероятность высокая. Мир делится на несколько центров силы: Североатлантический, Евразийский, Индо тихоокеанский. Международные нормы становятся региональными. Это ведет к росту транзакционных издержек и конкуренции стандартов.

Эскалационная фаза перед новой архитектурой. Вероятность умеренная. Сопровождается конфликтами высокой интенсивности и экономической фрагментацией. Итогом может стать новый глобальный компромисс.

Сетевой корпоративный мир. Вероятность долгосрочная. Транснациональные корпорации интегрируются в государственные стратегии. Формируется гибридная иерархия, где суверенитет распределен.

Фиксация новой реальности

Мир вступил в эпоху, где международное право перестает быть автономной регулятивной системой и превращается в инструмент, зависимый от распределения силы. Соединенные Штаты демонстрируют готовность к односторонним действиям. Европа стремится к автономии, но сохраняет атлантическую связку. Россия и Китай усиливают стратегическую индустриализацию.

Глобальная архитектура смещается от универсализма к конкурентной многополярности. Это не временная аномалия, а структурный переход.

Сценарная динамика и формирование новой стратегической конфигурации

Глобальный переход как процесс, а не событие

Текущий кризис международных институтов не является точкой разрыва в классическом смысле. Это постепенный, но ускоряющийся процесс перераспределения норм, ресурсов и центров принятия решений. События января 2026 года - военная операция США в Венесуэле, масштабный институциональный выход Вашингтона из международных структур, декларации о праве силы, усиление европейской военной автономии - следует рассматривать как катализаторы уже идущей трансформации.

Фактически речь идет о переходе от нормативной универсальности к конкуренции юрисдикций. Международное право перестает быть общим пространством согласия и становится ареной интерпретации. Это означает институционализацию избирательности.

Сценарий I: Переговорная реконструкция и ограниченный компромисс великих держав

Первый сценарий предполагает, что фаза напряженности приведет к переговорам между ключевыми центрами силы - США, Китаем, Европой и, в меньшей степени, Индией. Речь не идет о полном возврате к либеральному универсализму, а о формировании нового распределения полномочий.

Такой вариант возможен при совпадении нескольких условий:

Усталость от высокой интенсивности конфликтов.

Осознание экономической взаимозависимости как ограничителя эскалации.

Готовность к перераспределению статуса внутри международных институтов.

В рамках этого сценария вероятна реформа Совета Безопасности, расширение его состава или создание параллельного координационного механизма. Однако любое перераспределение повлечет за собой изменение принципа вето. Это наиболее чувствительный элемент архитектуры.

Последствия для США: сохранение центральной роли при частичной институциональной адаптации.

Последствия для Европы: усиление статуса через коллективное представительство.

Последствия для Китая: легализация возросшего веса.

Вероятность данного сценария умеренная, но требует стратегической гибкости со стороны всех участников.

Сценарий II: Регионализация и блоковая многополярность

Наиболее вероятная траектория среднесрочного развития - усиление региональных кластеров. Североатлантическое пространство консолидируется вокруг обновленного альянса с большей финансовой и военной автономией Европы. Евразийский контур усиливается через взаимодействие России и Китая. Индо тихоокеанский регион формирует собственную архитектуру безопасности.

При этом универсальные институты сохраняются формально, но их практическая роль снижается. Нормы интерпретируются через призму региональных интересов. Торговые режимы фрагментируются. Технологические стандарты диверсифицируются.

Экономические последствия включают рост транзакционных издержек, параллельные платежные системы и диверсификацию валютных резервов. Уже к 2025 году доля доллара в мировых резервах снизилась по сравнению с пиковыми значениями начала 2000 годов. Этот тренд может усилиться при сохранении санкционной политики и финансовой инструментализации.

Политические последствия - усиление стратегической автономии средних держав. Турция, Индия, Бразилия получают больше пространства для маневра между блоками.

Сценарий III: Эскалационная фаза и формирование нового порядка через кризис

История международных систем показывает, что крупные архитектурные изменения часто следовали за масштабными конфликтами. Вестфальский мир 1648 года завершил Тридцатилетнюю войну. Ялтинская система возникла после Второй мировой.

Если текущая фрагментация перейдет в фазу интенсивной конфронтации между центрами силы, возможно формирование новой архитектуры после периода высокой нестабильности. В этом случае глобальная экономика столкнется с глубокими разрывами цепочек поставок и технологической декуплингой.

Вероятность глобальной прямой конфронтации остается ограниченной из за ядерного сдерживания, однако локальные конфликты высокой интенсивности возможны. Такой сценарий несет максимальные издержки для всех сторон.

Сценарий IV: Сетевой иерархический порядок

Наиболее долгосрочный и системный вариант - формирование гибридной модели, где государства сохраняют формальный суверенитет, но реальные рычаги влияния распределяются между государствами, корпорациями и технологическими платформами.

Транснациональные корпорации становятся интегральной частью стратегического планирования. Государства используют их как инструменты влияния, а корпорации получают гарантии юрисдикционной защиты. Возникает многоуровневая структура власти, где решения принимаются в сетях, а не исключительно в межгосударственных форматах.

В этой системе международное право трансформируется в набор договорных режимов, регулирующих конкретные сферы - технологии, энергетику, климат, безопасность данных. Универсальная модель уступает место специализированным соглашениям.

... Мир вступает в фазу, где баланс силы вновь становится определяющим фактором. Международные институты сохраняют символическую значимость, но их регулятивная роль ослабевает. Конкурентный суверенизм сочетается с сетевой экономикой.

Это не возврат к довоенной анархии, но и не продолжение либерального универсализма. Это переход к многоуровневой иерархии, в которой право, сила и экономическая взаимозависимость переплетаются.

Кризис международных институтов не является случайным отклонением. Это структурный переход от универсалистской модели к конкурентной многополярности с элементами сетевой иерархии. Стратегическое планирование должно исходить из того, что прежняя система не будет восстановлена в ее исходной форме. Новая реальность уже формируется, и успех будет зависеть от способности государств адаптироваться к распределенной, многоуровневой архитектуре власти.