Последствия непогоды в Азербайджане: эвакуированы 547 человек

Силы МЧС продолжают работу в затопленных районах на фоне интенсивных дождей.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в течение ночи и дня без перерыва проводились необходимые меры безопасности на территориях, пострадавших от подтоплений, передает Day.Az.

В результате принятых мер в безопасные места были эвакуированы 547 человек, из них 108 - дети.