Марукян нашел рецепт разрушения Армении

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Все два месяца с хвостиком осталось до того, как окончательно прояснится - есть ли у армянского общества надежды на выздоровление. Парламентские выборы покажут, есть ли у Армении будущее как у реального национального государства. 7 июня армяне будут голосовать не за какую-то политическую силу, а делать выбор между миром или войной. Если они прислушаются к действующим властям, будет мир, если к горлопанам и провокаторам от оппозиции, будет война.

И это не будет война начала 90-х, когда армянские бандиты цепляли на головы повязки с надписью "Рэмбо" и спокойно грабили и резали, пока спецназ "старшего брата" захватывал для них земли. Это не будет даже война 2020 года, когда армянским бандам было куда бежать. Это будет совсем другая война. Никакие обещанные реваншистами супервооружения не помогут Армении удержать свой рыхлый суверенитет, если к власти придут силы, делающие ставку на претензии к соседям. К сожалению, пока что в соседней стране достаточно много тех, кто не хочет улавливать эту взаимосвязь. Точнее, стараются скрыть ее от общества.

В последнюю неделю премьер-министр Армении сделал немало заявлений, которые разворошили осиное гнездо. Так, он заявил, что полностью отказывается от так называемой повестки "восстановления исторической справедливости". Эти слова заставили реваншистскую оппозицию впасть в истерику. Разумеется, тут же объявился Эдмон Марукян, один из, так сказать, "интеллектуальных" рупоров оппозиции. Марукян со своей "высокоинтеллектуальной" позиции набросился на Пашиняна, обвиняя в "разрушении корней". Экс-посланник по особым поручениям рвет на себе остатки волос, вопит, что армяне теряют государство и родину. Пашинян, утверждает он, хочет превратить армян в "скот без памяти". То есть отказ от территориальных претензий к соседям превратит армян в стадо, считает Марукян.

На самом деле Пашинян высказал очень разумную мысль, призвав соплеменников перестать смотреть голодными глазами на земли соседей и заняться тем, что у них уже есть. Не будем сейчас говорить, на чьих землях создана Армения и как они ей достались. В логике сегодняшних процессов, когда Ереван готов обозначить свои интересы четко в рамках международно признанных границ, Азербайджан не против оставить прошлое в покое. Но что будет в случае, если к власти придут реваншисты и нарратив о "восстановлении исторической справедливости", за которую так обижен Марукян, вернется на повестку? Этот бывший дипломат полагает, что все будет так, как было сто лет, в течение которых армяне с помощью сильных покровителей отщипывали у Азербайджана его земли. Не будет, драгоценный, не будет как было сто лет. Пойдет обратный процесс, когда Азербайджан начнет возвращать то, что было у него незаконно отнято. Неужели Эдичка желает этого Армении?

Эдмон Дант... черт... Марукян хоть и называется дипломатом, ничего в дипломатии не понимает. За что и был пинками выдворен с поста посланника по спецпоручениям, когда начал путать его с личным блогом в соцсетях. Эдик не задается вопросом, почему его страна, которая тридцать пять лет независима, имела сильнейших покровителей, имеет влиятельную диаспору - так и осталась в коматозном постсоветском состоянии. Все эти годы стадное чувство, которое привили армянскому обществу такие идеологи, как Марукян, заставляло наших соседей тупо следовать в одном направлении за такими преступными пастухами. Морковка перед носом в виде "восстановления исторической справедливости" чуть не довела армянский народ до катастрофы. Марукян, видимо, ненавидит свой народ, если желает ему свалиться-таки в ту пропасть, к которой наши соседи подошли за годы конфликта. Можем со всей ответственностью сказать: армяне, Эдмон Марукян желает вам и Армении зла. Играя на эмоциях, он и прочая оппозиция хотят лишить вас будущего. И не верьте, что можно что-то вернуть, подыскать, как раньше, могущественных покровителей и заново поставить вопрос территорий. Как мы уже сказали, вопрос территорий, если он будет снова поставлен, в этот раз будет решаться в обратном направлении. И что тогда станет вопить Марукян? Вспомнит ли он, как сравнивал свой народ со стадом, как обвинял сторонников отказа от претензий в разрушении каких-то корней?

По большому счету, эти "корни" давно пора выкорчевать. Они не дают покоя ни армянам, ни тем, кому волею судьбы пришлось иметь их соседями. Претензии к соседям надо вырвать с корнем, чтобы больше никогда к этой теме не возвращаться. Времена изменились и будут еще сильнее меняться. Условия, в которых армянство получило земли под государство и надеялось на продолжение этого "успеха", больше не вернутся. Самое правильное в новых реалиях для Армении - это четко обозначить понятие территориальной целостности и неприкосновенности границ. У армян уже есть национальное государство, и Азербайджан, несмотря на прошлое, признает армянские границы. Армения не получит больше того, что уже имеет. Болтовня оппозиции об уступках, односторонних шагах и прочем - пустая демагогия.

Марукян просто, пардон, - трепло, страдающее словесным недержанием. Он ратует за сохранение нарративов, которые закончатся для Армении большими проблемами. О таких последствиях реваншистская оппозиция не хочет задумываться, а зря. Они обрушатся на головы армянского общества, если армяне пойдут на выборы 7 июня с мыслью о "восстановлении исторической справедливости".

Что ж, может быть, именно этого хочет Эдик Марукян.