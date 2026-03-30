В Канаде проведено мероприятие, посвящённое Дню геноцида азербайджанцев и годовщине "Апрельских боёв"

29 марта 2026 года в Оттаве состоялось мероприятие, посвященное "31 марта - Дню геноцида азербайджанцев" и 10-й годовщине "Апрельских боев". Мероприятие было организовано Посольством Азербайджанской Республики в Канаде и Азербайджанской школой языка "Карабах" при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, передает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Канаде.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства, представители азербайджанской диаспоры и местного сообщества, а также студенты, обучающиеся в Оттаве

Мероприятие открыл временный поверенный в делах Посольства Азербайджанской Республики в Канаде Вюсал Сулейманов. В своем вступительном слове он рассказал о геноцидных актах, совершенных армянами против азербайджанцев на протяжении разных исторических периодов, подчеркнув глубокое моральное и историческое значение "Апрельских боев" для азербайджанского народа. В своей речи Сулейманов также осветил вопросы восстановления и реконструкции, проводимые Азербайджаном в послевоенный период, а также политику страны, направленную на обеспечение мира и стабильности в регионе.

Затем учителя школы Вюсаля Ахмедова и Ульвия Рахимова подробно рассказали о исторических корнях многовековой политики геноцида против азербайджанского народа. Они отметили, что "Апрельские бои" стали началом великой военной победы Азербайджана в Отечественной войне.

В рамках мероприятия состоялись выступления представителей азербайджанской общины, а также были продемонстрированы патриотические фильмы, которые имели целью вдохновить участников и углубить их понимание темы.