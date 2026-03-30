Мерц сравнил последствия войны в Иране с коронавирусом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в случае расширения масштабов войны США и Израиля против Ирана, ее влияние на Германию и Европу будет столь же значительным, как и последствия пандемии коронавируса.

"Успех в нынешних условиях, на фоне продолжающейся войны вокруг Ирана, важен как никогда. Этот конфликт затрагивает всех нас - он уже вошёл в нашу повседневную жизнь. На протяжении нескольких недель растут цены на бензин, а также тарифы на энергию для домохозяйств и предприятий в Германии. Мы вновь вынуждены усиливать полицейскую охрану у синагог и еврейских общин", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, передает Day.Az.

По словам Мерца, если война перерастёт в крупный региональный конфликт, её последствия могут ещё сильнее ударить по Германии и всей Европе - столь же серьёзно, как это было во время пандемии COVID-19 или в начале войны в Украине.

"Неопределённости остаются значительными - как в военном, так и в стратегическом плане. В этом мы едины с нашими европейскими партнёрами. Совместно с ними мы работаем над поиском решения - вы об этом знаете. И главное сейчас - добиться того, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее", - добавил Мерц.