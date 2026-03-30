https://news.day.az/sport/1824969.html Сборная Азербайджана стала победителем турнира «FIFA Series-2026» Сборная Азербайджана по футболу одержала победу над национальной командой Сьерра-Леоне в ответном матче международного турнира "FIFA Series - 2026". Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, основное время встречи, проходившей на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте, завершилось со счетом 1:1.
Коллектив под руководством главного тренера Айхана Аббасова оказался сильнее гостей в серии пенальти, проведенной позднее.
