Минобороны Азербайджана осудило ракетную атаку на территорию Турции

Решительно осуждаем запуск баллистической ракеты с территории Исламской Республики Иран по территории Турецкой Республики.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

"Мы выражаем свою солидарность с братской Турцией и подтверждаем свою непоколебимую поддержку ее безопасности и территориальной целостности", - заявили в министерстве.