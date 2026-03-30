Минобороны Азербайджана осудило ракетную атаку на территорию Турции
Решительно осуждаем запуск баллистической ракеты с территории Исламской Республики Иран по территории Турецкой Республики.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.
"Мы выражаем свою солидарность с братской Турцией и подтверждаем свою непоколебимую поддержку ее безопасности и территориальной целостности", - заявили в министерстве.
