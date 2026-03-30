Баку - площадка противодействия новым вызовам: ОТГ и новая глобальная реальность

Автор: Акпер Гасанов

1-2 апреля в Баку состоится второе заседание премьер-министров стран-членов Организация тюркских государств (ОТГ). Как сообщил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, ключевыми темами встречи станут экономика и транспортно-логистическая сфера. Однако в действительности повестка заседания вполне предсказуемо может выйти далеко за рамки этих вопросов.

И тут примечательно, что именно Баку становится одной из площадок, где формируются ответы на новые глобальные вызовы. А вызовы эти действительно, возможно как никогда, глобальны. Ведь уже более месяца продолжается война между Ираном и американо-израильским тандемом. Этот конфликт уже оказал системное воздействие на всю мировую экономику.

Резкий рост мировых цен на нефть, удорожание транспортировки, скачок цен на продовольствие - лишь наиболее очевидные, видимые его последствия. Куда более серьезной проблемой стало разрушение привычных логистических цепочек. Перекрытие и нестабильность ключевых маршрутов, включая морские и сухопутные коридоры, фактически поставили под вопрос устойчивость глобальной торговли.

Мир погрузился в состояние неопределенности. Бизнес, государства, международные структуры - никто не может с уверенностью прогнозировать сроки окончания войны и масштаб ее долгосрочных последствий. В этих условиях особенно возрастает роль региональных объединений, способных выработать механизмы взаимной поддержки.

И тут совершенно очевидно становится, что и страны-члены ОТГ вынуждены считаться с новыми вызовами и реалиями. Ведь и для них вопросы экономики и логистики - вопрос развития. Географическое положение государств-членов ОТГ делает их естественным мостом между Европой и Азией. Однако именно эта роль сегодня подвергается испытанию.

Разрушение традиционных маршрутов усиливает значение альтернативных коридоров, включая Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут). В этом контексте координация действий стран ОТГ становится критически важной. Баку как место проведения встречи выбран не случайно. Азербайджан за последние годы превратился в один из ключевых логистических хабов Евразии. Инвестиции в инфраструктуру, развитие портов, железнодорожных и автомобильных сетей позволяют стране играть роль связующего звена в условиях глобальной турбулентности.

Поэтому было бы логично, если бы на предстоящем заседании премьер-министров стран-членов ОТГ были обсуждены вопросы синхронизации транспортной политики, снижения барьеров для торговли внутри ОТГ, развитие совместных инфраструктурных проектов, создание механизмов быстрой экономической взаимопомощи. Фактически речь идет о важности формирования внутриорганизационного "экономического щита", способного смягчить внешние шоки.

Но это еще не все. Нынешняя ситуация в мире поднимает вопрос коллективной безопасности. Мировая система международного права переживает глубокий кризис. Принципы, которые десятилетиями считались основой глобального порядка, сегодня либо игнорируются, либо применяются избирательно. В таких условиях рассчитывать исключительно на внешние гарантии безопасности становится все менее реалистично. Именно поэтому все более актуальной выглядит идея создания элементов единой системы обороны стран ОТГ.

У стран тюркского мира уже есть значительный задел для движения в этом направлении. Турция - ключевой военный игрок региона и член НАТО. Она располагает одной из крупнейших армий Альянса, развитой оборонной промышленностью и уникальным опытом современных военных операций. Азербайджан, в свою очередь, обладает самой сильной армией на Южном Кавказе. Ее эффективность была наглядно продемонстрирована в ходе 44-дневной войны 2020 года, где были успешно применены современные технологии ведения войны, включая беспилотные системы и высокоточное оружие. А главное- наша армия продемонстрировала всему миру науку побеждать.

Сочетание этих факторов создает основу для координации оборонной политики, проведения совместных учений, унификации стандартов вооружений, создания элементов коллективных сил быстрого реагирования стран-членов ОТГ. Пока речь необязательно идет о полноценной "единой армии" в классическом понимании этого словосочетания. Но постепенное движение в сторону военной интеграции может стать логичным ответом на растущую нестабильность.

При этом, как ни крути, но Организация тюркских государств уже постепенно трансформируется из культурно-политического объединения в структуру с реальным геоэкономическим и, потенциально, геополитическим весом. Современные реалии требуют от нее оперативности в принятии решений, способности к внутренней консолидации, готовности к действиям в условиях кризиса. Поэтому, предстоящее заседание премьер-министров стран-членов ОТГ будет попыткой нащупать новую модель взаимодействия в мире, где старые правила больше не работают.