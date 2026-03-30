Рубио и Кобахидзе обсудили региональную безопасность
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе и государственный секретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор.
Как передает Day.Az, об этом Кобахидзе написал в своей учетной записи в X.
Он отметил, что в ходе разговора была подчеркнута важность возобновления партнерства между Грузией и США, а также укрепления роли Грузии как сильного партнера в Южном Кавказе.
"Мы привержены укреплению грузино-американских отношений, развитию региональной стабильности и связности", - написал Кобахидзе.
Согласно информации, распространенной Государственным департаментом США, Рубио и Кобахидзе также обсудили представляющие взаимный интерес вопросы, включая безопасность в Кавказском и Черноморском регионах.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре