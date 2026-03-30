Рубио и Кобахидзе обсудили региональную безопасность

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе и государственный секретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор.

Как передает Day.Az, об этом Кобахидзе написал в своей учетной записи в X.

Он отметил, что в ходе разговора была подчеркнута важность возобновления партнерства между Грузией и США, а также укрепления роли Грузии как сильного партнера в Южном Кавказе.

"Мы привержены укреплению грузино-американских отношений, развитию региональной стабильности и связности", - написал Кобахидзе.

Согласно информации, распространенной Государственным департаментом США, Рубио и Кобахидзе также обсудили представляющие взаимный интерес вопросы, включая безопасность в Кавказском и Черноморском регионах.