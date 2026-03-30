Фидан и Гутерриш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и генеральный секретари ООН Антониу Гутерришем провели телефонный разговор.

Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и усилия, направленные на прекращение войны США и Израиля против Ирана.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.