Парламент Израиля принял закон о смертной казни для террористов На пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях был принят закон о смертной казни для террористов. Как передает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, закон поддержали 62 парламентария, 42 проголосовали "против" и один воздержался.
Парламент Израиля принял закон о смертной казни для террористов
На пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях был принят закон о смертной казни для террористов.
Как передает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, закон поддержали 62 парламентария, 42 проголосовали "против" и один воздержался.
Закон продвигался министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и его фракцией "Оцма Иегудит".
Итамар Бен-Гвир принес на заседание шампанское, чтобы отпраздновать принятие закона.
"Свершилась история! Мы обещали. Мы действовали. Мы выполнили. Закон о смертной казни для террористов внесён в свод законов Государства Израиль", - написал политик в своем Telegram-канале после голосования в кнессете.
