Парламент Израиля принял закон о смертной казни для террористов

На пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях был принят закон о смертной казни для террористов.

Как передает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, закон поддержали 62 парламентария, 42 проголосовали "против" и один воздержался.

Закон продвигался министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и его фракцией "Оцма Иегудит".

Итамар Бен-Гвир принес на заседание шампанское, чтобы отпраздновать принятие закона.

"Свершилась история! Мы обещали. Мы действовали. Мы выполнили. Закон о смертной казни для террористов внесён в свод законов Государства Израиль", - написал политик в своем Telegram-канале после голосования в кнессете.