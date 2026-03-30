Билеты на Евро-2028 окажутся дешевле парковки на ЧМ-2026

Некоторые билеты на чемпионат Европы 2028 года будут стоить менее 35 евро.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, УЕФА намерен установить доступные цены, чтобы сделать турнир более открытым для болельщиков.

Отмечается, что два билета на Евро-2028 обойдутся дешевле, чем парковочное место во время чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

По данным источника, стоимость парковки на матчах мундиаля варьируется от 75 до 175 долларов.

Напомним, что Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии.