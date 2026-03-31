Геноцид азербайджанцев 31 марта 1918 года

Автор: Лейла Таривердиева

31 марта - День геноцида азербайджанцев. Это трагическая дата, связанная с одним из самых тяжелых периодов в истории нашего народа.

Сегодня, когда азербайджанцы все активнее обращаются к подлинным страницам своей истории, это вызывает заметное беспокойство у реваншистских кругов соседней страны, предпочитающих сохранять прежние интерпретации, сложившиеся еще в советскую эпоху. Ведь признание исторической правды неизбежно ставит вопрос о пересмотре устоявшихся нарративов, в том числе и нарративов армянской историографии.

Многие десятилетия правда о событиях марта 1918 года была табу. Азербайджанцам не дозволялось говорить о ней под угрозой обвинения в разжигании национальной розни. О постигшей тысяч жителей Баку, Шамахы, Губы и других регионов Азербайджана трагедии люди могли говорить только шепотом. Потому что официальная версия событий полностью скрывала истинную суть армяно-большевистской резни, учиненной над мирным азербайджанским населением. Официальная версия заключалась в подавлении мусаватистского мятежа, при котором произошли некоторые "несчастные случаи".

Но у лжи, как известно, короткие ноги.

Весной 1918 года на Южном Кавказе армянами при поддержке большевиков было совершено чудовищное преступление против азербайджанского народа. В отличие от фальшивого "геноцида армян", опровергаемого архивными документами, геноцид азербайджанцев имеет множество подтверждений. В конце марта 1918 года в Баку начались события, с которых ведет отсчет трагедия азербайджанского народа. Азербайджанские погромы и резня, учиненные в столице дашнаками и большевиками, были не единственной кровавой страницей календаря 1918-го и последующих лет начала ХХ века. Геноцид азербайджанцев с особой жестокостью осуществлялся в Бакинском, Шамахынском, Губинском уездах, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и в других регионах Азербайджана. На этих территориях происходило массовое убийство мирных жителей, были сожжены и стерты с лица земли селения, уничтожены памятники национальной культуры.

Несколько лет назад были впервые обнародованы материалы Чрезвычайной Следственной комиссии Азербайджанской Республики, созданной 15 июля 1918 года правительством АДР. В объективности самого расследования и полученных результатов можно не сомневаться. Хотя бы потому, что к этой работе были привлечены профессиональные юристы и сотрудники судебных органов, в большинстве не являющиеся азербайджанцами. В Баку это был А.Клюге, в Губинском и Шамахинском уездах - А.Новацкий, в Арешском, Нухинском и Зангезурском уездах - Н.Михайлов и т.д.

Комиссия просуществовала до ноября 1919 года и провела огромную работу, по результатам которой были подготовлены проекты решений о возбуждении уголовных дел по фактам преступлений, совершенных против мусульманского населения в Баку и Бакинском уезде, Губинском, Шамахинском, Гейчайском, Арешском, Нухинском, Джеванширском, Джебраильском, Шушинском и Зангезурском уездах.

Расследование, проведенное в 1918-1919 годах под руководством Н.Михайлова, показало, что мартовский геноцид был не стихийным явлением, не реакцией, как утверждали армяне, на какие-то действия против них, а организованной и спланированной акцией. В резне и грабежах принимали участие как дашнакские подразделения, так и местное армянское население. К сожалению, комиссию не подпустили к расследованию фактов, имевших место на территории Иреванской губернии и Карса, где резня и погромы мусульман продолжались вплоть до советизации Армении, то есть до мая 1920 года. Известно, что к марту 1918 года армянскими вооруженными отрядами были разрушены 32 азербайджанских села Иреванского уезда, 84 Эчмиадзинского уезда, 7 Ново-Баязидского уезда и 75 Сурмелинского уезда Иреванской губернии, всего 198 сел, сотни тысяч азербайджанцев подверглись насильственной депортации. Имущество мусульман Зангибасара, Ведибасара, Нахчывана, Шарура, Шахтахты, Даралагеза было полностью разграблено.

Установлено, что армянскими вооруженными формированиями были вырезаны более 70 тысяч мусульман. И это не окончательные данные. Сейчас раскрываются новые подробности, и цифры могут измениться. В документах Чрезвычайной следственной комиссии указано, что в 58 азербайджанских селах Шамахинской губернии были зверски убиты 3632 мужчин, 1771 женщин, 956 детей. Однако по подсчетам исследователей, сделанных на основании архивных документов позднее, под руководством армянских преступников Шаумяна, Лалаева, Арестисяна, братьев Амирянов в городе Шамахы было убито около 14-16 тысяч человек, в его 40 селах и поселках- 6-8 тысяч человек.

Согласно материалам комиссии, нападению армянских банд в Шамахинской губернии подверглись 86 из 120 сел. Информации о других селах нет, так как комиссия прервала свою работу. Армянские банды стерли с лица земли в Бакинской губернии 229, в Гянджинской губернии - 272, в Зангезурской губернии - 115, в Карабахе - 157 сел. Под руководством дашнака Амазаспа в Губинском уезде с особой жестокостью было убито более 16 тысяч человек, разрушено 167 сел. Массовые захоронения, обнаруженные в Губе в 2007 году, показали, что дашнаки наряду с мусульманами убивали и евреев. Установлено, что последних было убито в период геноцида около 3 тысяч.

В армянских источниках история резни излагается с точностью до наоборот. Жертвами, согласно армянской версии, были как раз армяне, а вот дашнаки и большевики пришли им на помощь. Но вот что странно - когда через месяц после резни в Баку начался голод, еда, хорошая одежда и запасы продуктов на месяцы вперед почему-то нашлись только в армянских домах. Как там же нашлись многочисленные драгоценности и крупные суммы. Все это добро было вынесено из азербайджанских домов, выдернуто из ушей убитых азербайджанок, украдено из сожженных азербайджанских лавок.

Надо сказать, что мартовская резня не была стихийным актом, она готовилась дашнаками во главе с Шаумяном задолго до этого. Требовалась лишь провокация. И она была организована. Сын азербайджанского миллионера Гаджи Зейналабдина Тагиева Мамед Тагиев, служивший в Лянкяране, погиб в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием, и офицеры мусульманского полка приехали в Баку, чтобы участвовать в его похоронах. После похорон офицеры должны были возвратиться в Лянкяран на пароходе "Эвелина". Армяне, увидев, что назрел подходящий момент, распустили среди Русского национального совета, каспийских матросов, партий эсеров и меньшевиков слух о том, что эти офицеры якобы получили задание вместе с мусульманскими отрядами уничтожить русско-молоканские села Мугани. После этого немедленно, 30 марта был в срочном порядке сформирован Революционный комитет обороны города Баку и его промыслово-заводских районов. По инициативе комитета была задержана отправка "Эвелины", а офицеры на пароходе разоружены. Тогда мусульманское население, собравшись в мечетях, потребовало возвращения офицерам их оружия. Видя, какой серьезный оборот приняла ситуация, представители национальных организаций Азербайджана пришли в Революционный комитет и попытались вернуть отобранное оружие с помощью мусульманского большевистского комитета "Гуммет". 30 марта на встрече с Шаумяном в доме Нариманова и на встрече с Мамед Эмином Расулзаде в Революционном комитете была достигнута договоренность о возвращении оружия, но дашнаки и большевики, разумеется, слова не сдержали.

Зафиксировано точное время начала резни. Произошло это 30 марта примерно в 16.40 на улице перед армянской церковью. Собравшиеся у церкви открыли огонь по азербайджанцам, дав сигнал к началу резни.

31 марта рано утром большевикско-дашнакские банды напали на азербайджанские кварталы Карпичхана, Маммедли и другие. По просьбе Шаумяна и по личному указанию Ленина в Баку были отправлены два аэроплана и военные суда, которые бомбили с воздуха и с моря азербайджанские кварталы. Дашнаки из орудий, установленных на судах армянских нефтепромышленников, вели обстрел абшеронских сел. Резня шла по заранее разработанному плану, все ее участники имели на руках инструкции и адреса, по которым следует направлять свои отряды. Армяне врывались в азербайджанские дома, убивали и пытали хозяев, после чего грабили и поджигали. Особые зверства были зафиксированы в отношении мусульманских женщин. Дашнаки стреляли в спины пытавшимся спасаться людям, бросали азербайджанцев в кипящие котлы хамама "Фантазия", сжигали заживо целые семьи.

К вечеру 31 марта, когда уже были разгромлены мусульманские кварталы вне крепости, начался штурм Ичеришехер. Как отмечается в докладе следственного органа, движущимися по Николаевской улице (ныне улица Азербайджан) вооруженными отрядами руководили представители армянской интеллигенции. Всеми преступлениями, совершенными в Старом городе - убийствами, надругательствами, грабежами, пытками, актами вандализма - руководила рафинированная армянская интеллигенция, а не чернь, как об этом потом твердили армяне. Резня и погромы продолжались несколько дней. По официальной информации, жертвами армян стали в Баку десятки тысяч человек. Многие тысячи получили увечья, лишились имущества, стали сиротами. Армяне расправлялись с больными в лечебницах, с детьми, обстреливали из пушек мечети. В этот день было сожжено здание "Исмаиллие" и другие архитектурные сооружения города.

Когда на русских кораблях, прибывших для помощи армянам, узнали о масштабах происходящего, то пришли в ужас и потребовали от дашнаков прекратить кровопролитие, пригрозив в случае неповиновения начать бомбить армянские кварталы. Только после этого погромы прекратились. Как становится известно из показаний бывшего члена Совета рабочих, солдатских и матросских депутатов, помощника командира парохода "Николай Буниятов" Кязима Ахундова, "армяне прекратили избиение мусульман лишь 24 марта (5 апреля), уже после требования Туркестанского 36-го полка и после угроз русских моряков. Моряки пригрозили, что откроют стрельбу из пушек по армянской части, если армяне не прекратят избиения мусульман, и военные пароходы "Ардаган" и "Красноводск" подошли к пристаням, расположенным на восточной части города".

Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года 31 марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев. Это день памяти не только жертв 1918 года, но и всех невинных жертв, убитых и замученных армянскими нацистами во имя реализации зловещих фантазий.

Сегодня Азербайджан и Армения идут к миру. Сегодняшняя официальная риторика Еревана обнадеживает. Появилась реальная надежда на то, что страница вражды будет перевернута. Но это не значит, что азербайджанский народ готов все забыть. Мы не сможем забыть геноцид 1918 года, геноцид Ходжалы, зверства, чинившиеся армянскими оккупантами в годы Первой карабахской войны. Мы помним, потому что забыть - это позволить трагедии повториться. Забытый геноцид 1918 года отозвался для азербайджанского народа геноцидом в Карабахе и Восточном Зангезуре в конце ХХ века. Попытка вытравить из памяти резню и депортацию азербайджанцев из Армении в начале прошлого века привела к нескольким еще более масштабным волнам этнических чисток в конце 80-х - начале 90-х.

Мы будем помнить, чтобы история трагедий и потерь для азербайджанского народа закрылась навсегда.