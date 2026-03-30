Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор
30 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Арагчи.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.
Отмечается, что в ходе телефонного разговора была выражена глубокая обеспокоенность в связи с продолжающимся обострением ситуации в регионе.
Подчеркнута важность активизации дипломатических усилий для скорейшего прекращения военных столкновений в регионе.
Министры также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, представляющим взаимный интерес.
