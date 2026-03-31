Посольство США в Каракасе возобновило работу

Посольство Соединенных Штатов в Венесуэле официально возобновляет работу.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Bloomberg News в Госдепартаменте США.

"Возобновление работы посольства США в Каракасе является ключевой вехой в реализации трехэтапного плана президента для Венесуэлы", - заявил агентству представитель Госдепа Томми Пиготт.

В ведомстве уточнили, что возобновление "укрепит способность (США) напрямую взаимодействовать с временным правительством Венесуэлы, гражданским обществом и частным сектором".