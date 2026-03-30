Эрдоган обеспокоен в связи с нападением на Барзани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с главой Иракского Курдистанского региона Нечирван Барзани.

Как передает Day.Az, в ходе беседы были обсуждены конфликтные процессы в регионе и последние события.

Эрдоган выразил Нечирвану Барзани обеспокоенность в связи с атакой на его резиденцию.

Он подчеркнул, что Турция всегда выступает против подобных нападений и считает важным как можно скорее прекратить конфликты в регионе.