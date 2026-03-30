https://news.day.az/world/1824975.html Эрдоган обеспокоен в связи с нападением на Барзани Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с главой Иракского Курдистанского региона Нечирван Барзани. Как передает Day.Az, в ходе беседы были обсуждены конфликтные процессы в регионе и последние события. Эрдоган выразил Нечирвану Барзани обеспокоенность в связи с атакой на его резиденцию.
Эрдоган обеспокоен в связи с нападением на Барзани
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с главой Иракского Курдистанского региона Нечирван Барзани.
Как передает Day.Az, в ходе беседы были обсуждены конфликтные процессы в регионе и последние события.
Эрдоган выразил Нечирвану Барзани обеспокоенность в связи с атакой на его резиденцию.
Он подчеркнул, что Турция всегда выступает против подобных нападений и считает важным как можно скорее прекратить конфликты в регионе.
