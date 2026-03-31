Тофиκу Мусаеву назвали возможного следующего соперника

После яркой победы Тофика Мусаева над чилийцем Игнасио Бахамондесом на турнире UFC в Сиэтле в ММА-сообществе заговорили о возможном следующем сопернике азербайджанского бойца.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, авторитетный портал MMA Mania предложил в качестве следующего оппонента для Мусаева американца Дрю Добера.

Ранее этот же ресурс уже рассматривал подобный вариант, отмечая, что при правильном матчмейкинге Тофику логичнее давать ударников вроде Добера, а не борцов уровня Мыктыбека Оролбая (Кыргызстан), которому Мусаев проиграл в дебютном бою в UFC в Баку 21 июня 2025 года.

Логика такого варианта понятна. В Сиэтле Мусаев победил Бахамондеса единогласным решением судей со счетом 29-28, 29-27, 30-27, а сам поединок был признан Fight of the Night - оба бойца получили бонус от UFC в размере 100 тысяч долларов. Это еще раз подтвердило, что азербайджанский боец особенно опасен в открытых и жестких разменах, поэтому бой с ярко выраженным ударником выглядит для него стилистически вполне подходящим.

Сам Добер является одним из самых известных и зрелищных легковесов UFC. 37-летний американец давно выступает в промоушене и считается одним из самых опасных панчеров дивизиона. Его последний бой состоялся 7 марта 2026 года на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе, где он нокаутировал Майкла Джонсона во втором раунде и получил бонус "Performance of the Night". По данным ESPN, рекорд Добера составляет 29-15.

Таким образом, потенциальный поединок Мусаев - Добер выглядел бы как встреча двух агрессивных легковесов, умеющих делать зрелище и редко работающих в осторожной манере.

Добавим, что после поединка с Бахамондесом Тофик Мусаев заявил о том, что в ходе боя сломал руку. Несмотря на это, он надеется быстро восстановиться и выйти в октагон на турнире UFC в Баку, который запланирован на 27 июня этого года.