Белый дом раскрыл крайний срок заключения сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном в течение недели, до 6 апреля.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт, передает Day.Az.
"Я знаю, что президент установил крайний срок до 6 апреля, то есть всего через одну неделю", - сказала чиновница.
Ранее Левитт сообщила, что США продолжают переговоры с Ираном, и они идут хорошо. При этом она обвинила иранскую сторону в том, что их публичные заявления отличаются от того, что происходит на самом деле.
