https://news.day.az/world/1824987.html В США подросток открыл огонь и ранил учителя В США, в городе Булверде штата Техас, подросток открыл стрельбу в школе и ранил учителя. Сам он погиб на месте происшествия. Как передает Day.Az, об этом сообщили в офисе шерифа округа Комал. "Учитель был ранен учеником и доставлен в больницу Сан-Антонио.
В США подросток открыл огонь и ранил учителя
В США, в городе Булверде штата Техас, подросток открыл стрельбу в школе и ранил учителя. Сам он погиб на месте происшествия.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в офисе шерифа округа Комал.
"Учитель был ранен учеником и доставлен в больницу Сан-Антонио. В ходе инцидента 15-летний подросток, совершивший нападение, погиб на месте", - говорится в сообщении.
Подробности происшествия не уточняются.
