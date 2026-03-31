В США подросток открыл огонь и ранил учителя

В США, в городе Булверде штата Техас, подросток открыл стрельбу в школе и ранил учителя. Сам он погиб на месте происшествия.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в офисе шерифа округа Комал.

"Учитель был ранен учеником и доставлен в больницу Сан-Антонио. В ходе инцидента 15-летний подросток, совершивший нападение, погиб на месте", - говорится в сообщении.

Подробности происшествия не уточняются.