Иран сбил американский беспилотник Американский беспилотный летательный аппарат дальнего действия MQ-9 Reaper был сбит силами ПВО Ирана. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Согласно информации, беспилотник был сбит в небе над городом Исфахан, расположенным в центральной части Ирана.
Сообщается, что американский беспилотник был уничтожен недавно разработанной системой противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции, которая находится под контролем интегрированной системы противовоздушной обороны страны.
