США предрекли опустошение арсенала

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала заявил, что США, даже истощив свои запасы вооружений, не смогут выиграть в войне против Ирана.

"Мы не выиграем эту войну. Точно не таким способом. Мы можем лишь напрасно опустошить наши ракетные арсеналы", - отметил эксперт, добавив, что США не способны определить достижимые стратегические цели в конфликте против Тегерана, передает Day.Az.

Ранее Макгрегор заявил, что США не смогут одержать победу над Ираном, так как используют старые методы, а Тегеран ведет войну будущего. По его словам, попытки американской стороны нанести поражение Ирану, используя устаревшие способы ведения войны, обречены на неудачу.