ФИФА вручила AФФА памятный подарок

Международная федерация футбола (ФИФА) выразила благодарность Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) за высокий уровень организации турнира FIFA Series - 2026.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, представитель ФИФА вручил памятный подарок генеральному секретарю AФФА Джахангиру Фараджуллаеву.

Функционер поблагодарил за оказанное внимание и выразил уверенность в успешном продолжении сотрудничества в будущем.

Отметим, что сборная Азербайджана стала победителем турнира FIFA Series - 2026.