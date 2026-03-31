https://news.day.az/sport/1824990.html ФИФА вручила AФФА памятный подарок - ФОТО Международная федерация футбола (ФИФА) выразила благодарность Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) за высокий уровень организации турнира FIFA Series - 2026. Как передает İdman.Biz, представитель ФИФА вручил памятный подарок генеральному секретарю AФФА Джахангиру Фараджуллаеву.
ФИФА вручила AФФА памятный подарок - ФОТО
Международная федерация футбола (ФИФА) выразила благодарность Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) за высокий уровень организации турнира FIFA Series - 2026.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, представитель ФИФА вручил памятный подарок генеральному секретарю AФФА Джахангиру Фараджуллаеву.
Функционер поблагодарил за оказанное внимание и выразил уверенность в успешном продолжении сотрудничества в будущем.
Отметим, что сборная Азербайджана стала победителем турнира FIFA Series - 2026.
