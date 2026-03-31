Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"С уважением чту светлую память жертв геноцида. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов".