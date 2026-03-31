https://news.day.az/sport/1825004.html Эльвин Джафаргулиев признан лучшим игроком FIFA Series Футболист сборной Азербайджана Эльвин Джафаргулиев признан лучшим игроком международного турнира FIFA Series - 2026. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, национальная команда стала победителем соревнования. В финале сборная Азербайджана обыграла Сьерра-Леоне в серии пенальти со счетом 9:8.
В финале сборная Азербайджана обыграла Сьерра-Леоне в серии пенальти со счетом 9:8. Основное время встречи завершилось вничью - 1:1.
В первом матче турнира азербайджанская команда уверенно обыграла Сент-Люсию со счетом 6:1.
Отметим, что все игры турнира прошли на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте.
