Isuzu продаст автомобили ниже себестоимости

Isuzu продаст 15 гоночных пикапов D‑Max ниже себестоимости. Компания Isuzu стремится создать собственную гоночную серию. Об этом сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Основное внимание при создании гоночного пикапа было уделено аэродинамике, которую дорабатывала компания Tera Engineering. В целях снижения турбулентности за кабиной автомобиль оснастили регулируемым задним антикрылом в комплекте с центральным плавником, диффузором и двойными направляющими на платформе.

В передней части автомобиль оснащён регулируемым сплиттером, увеличенными воздухозаборниками в бампере и капотом из карбона. По бокам установлены расширенные крылья с функциональными вентиляционными отверстиями. Завершают внешний облик кованые легкосплавные диски Lenso с высокоэффективной резиной.

Внутри интерьер лишился привычной практичности в пользу функциональности. Для снижения веса салон облегчили, установив каркас безопасности по требованиям FIA, одно ковшеобразное гоночное сиденье и руль с интегрированными элементами управления. Даже экран "мультимедиа" теперь занят отображением телеметрии в реальном времени. Примечательно, что грузовик сохранил удлинённую кабину D-Max, включая задние двери, открывающиеся против хода движения.