Во Франции цена дизеля достигла максимума

Стоимость дизельного топлива во Франции достигла максимального уровня с 1985 года, приблизившись к €2,2 за литр. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Le Figaro.

По данным издания, цены на топливо растут пятую неделю подряд на фоне конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива, что затруднило поставки нефти из стран Персидского залива. За последнюю неделю дизель подорожал на €0,08, а с начала обострения - на €0,5.

Отмечается, что дизель остается самым популярным видом топлива во Франции, занимая около 68% рынка.

Власти страны временно разрешили продажу дизельного топлива, не соответствующего техническим стандартам, чтобы компенсировать дефицит и сдержать рост цен. Министр экономики Франции Ролан Лескюр также заявил о планах в апреле выделить €70 млн на поддержку отраслей, пострадавших от подорожания топлива.