Из Ирана в Азербайджан эвакуировано свыше 3100 человек

Эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана продолжается.

Как передает Day.Az, с 8:00 28 февраля по 10:00 31 марта из Ирана были эвакуированы в общей сложности 3146 человек.

В частности, за этот период через Азербайджан были эвакуированы 728 гражданина Китая, 551 - Азербайджана, 354 - России, 198 - Бангладеш, 1196 - Индии, 87 - Таджикистана, 148 - Пакистана, 84 - Омана, 68 - Индонезии, 61 - Ирана, 55 - Алжира, 44 - Италии, 26 - Испании, 25 - Канады, 24 - Германии, 19 - Франции, 19 - Грузии, 18 - Саудовской Аравии, 18 - Японии, 16 - Узбекистана, 16 - Бахрейна, 14 - Польши, 14 - Швейцарии, 13 - Нигерии, 13 - Казахстана, 12 - Венгрии, 11 - Мексики, 11 - США, 11 - Беларуси, 10 - Великобритании, 10 - Болгарии, 10 - Демократической Республики Конго, 9 - Бразилии, 8 - Судана, 7 - Венесуэлы.

Кроме того, эвакуированы по 6 граждан Объединенных Арабских Эмиратов, Словакии, Бельгии и Румынии; по 5 граждан Турции, Финляндия, Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии, Греции, Вьетнама и Кыргызстана; по 4 гражданина Иордании, Филиппин, Украины, Шри-Ланки, Кувейта и Нидерландов; по 3 гражданина Катара, Хорватии, Дании и Норвегии; по 2 гражданина Непала, Ливана, Йемена, Мьянмы, Кипра и Словении; а также по одному гражданину Туниса, Южной Африки, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканской Республики.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.