В ближайшее время будут объявлены проекты по созданию крупных предприятий в СЭЗ "Алят"

В ближайшее время будут объявлены новые проекты по созданию крупных промышленных предприятий в Свободной экономической зоне "Алят". Эти проекты еще больше повысят инвестиционную привлекательность СЭЗ и придадут импульс расширению экспортно-ориентированного производства.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Day.Az заявил председатель правления Уполномоченного органа СЭЗ "Алят" Валех Алескеров.

В интервью председатель рассказал о привлекательности СЭЗ, интересных для структуры инвесторах, новых проектах и других вопросах.

Председатель напомнил историю создания свободной зоны и подчеркнул, что при ее разработке были учтены все ключевые аспекты: "Если бы эти факторы не были приняты во внимание, создание такой зоны было бы невозможно. Для повышения привлекательности изучался опыт свободных экономических зон не только в нашем регионе, но и в других странах мира, анализировались их законодательство, условия работы и причины успехов и неудач. Сегодня в мире насчитывается более 4 500 свободных экономических зон, однако не все из них можно считать успешными.

На основе проведенного анализа Свободная экономическая зона "Алят" расположена таким образом, чтобы быть более привлекательной по сравнению с другими зонами. Она примыкает к Бакинскому международному морскому торговому порту и находится на пересечении международных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Это позволяет инвесторам эффективно использовать морской, железнодорожный и автомобильный транспорт.

Инвесторы, расположенные на территории СЭЗ, заранее знают, что смогут пользоваться как морскими путями, так и железными дорогами и магистральными автодорогами. Кроме того, следует учитывать, что компании, производящие высокотехнологичную продукцию, в большинстве случаев отправляют свои грузы не железнодорожным или автомобильным транспортом, а воздушным. Это позволяет им экономить и время, и расходы. Поэтому мы договорились с известной авиаперевозочной компанией Silk Way, которая приступила к строительству крупного аэропорта на территории СЭЗ "Алят". Для аэропорта выделено 750 гектаров, где будет размещена не только воздушная инфраструктура, но и объекты для доставки, хранения и распределения грузов компаний, планирующих использовать этот аэропорт.

Карго- и бизнес-авиационные сегменты аэропорта планируется ввести в эксплуатацию не позднее конца первого квартала 2027 года. Первоначальный объем грузоперевалки составит 500 тысяч тонн в год, с последующим увеличением до 1,5-2 миллионов тонн. После открытия аэропорта инвесторы смогут осуществлять перевозки как при экспортных, так и при импортных операциях всеми видами транспорта, что дополнительно повышает инвестиционную привлекательность зоны. При этом другие компании также смогут отправлять и получать свои грузы через этот аэропорт".

В. Алескеров отметил, что в СЭЗ "Алят" инвесторам предоставляются готовые к использованию промышленные земельные участки, обеспеченные внутренней и внешней инфраструктурой и инженерно-коммуникационными системами: "То есть инвестору не приходится годами ждать создания необходимой инфраструктуры. Именно поэтому предоставление готовых промышленных участков в СЭЗ "Алят" является очень важным фактором для инвесторов. Предоставляемая инвестору территория уже заранее обеспечена водой, природным газом, канализацией, связью, электроэнергией и т.д. Это очень большое преимущество. Если сравнить с другими зонами, подобных условий там нет".

Еще одним фактором, повышающим привлекательность СЭС "Алят", является освобождение действующих здесь компаний от всех налогов и таможенных пошлин. Кроме того, особое значение имеет законодательная база зоны. СЭЗ "Алят" создана на основании специального закона Азербайджанской Республики - закона "О Свободной экономической зоне "Алят". Законодательство зоны состоит из этого закона и внутренних правил, утвержденных Уполномоченным органом СЭЗ "Алят". Это имеет большое значение для инвесторов. Например, для регистрации в СЭЗ достаточно обратиться только в Уполномоченный орган. Если предложенный проект признается приемлемым, компания регистрируется. При этом нет необходимости обращаться в какие-либо государственные органы экономики".

Инвесторы, представляющие интерес для Свободной экономической зоны "Алят"

В. Алескеров подчеркнул, что в СЭЗ "Алят" большее предпочтение отдается инвесторам, желающим создать экспортно-ориентированные предприятия: "То есть инвесторы, создающие производственные предприятия в Свободной экономической зоне "Алят" и экспортирующие 75% и более произведенной продукции, находятся в центре нашего внимания. Разумеется, важным является и соответствие проекта передовым европейским стандартам.

Иногда приоритет экспортно-ориентированным проектам вызывает удивление. Однако в противном случае в СЭЗ могли бы появиться в основном малые и средние предприятия, ориентированные на внутренний рынок, что создало бы несправедливую конкуренцию для компаний основной экономики, уплачивающих все налоги и таможенные пошлины. Поэтому предпочтение отдается экспортно-ориентированным предприятиям. Если компания ориентирована на экспорт, значит, ее продукция должна соответствовать международным стандартам. Во-вторых, если компания экспортирует 75% и более своей продукции, значит, это должно быть достаточно крупное предприятие. В таком случае будет создано больше рабочих мест. Мы также стремимся, чтобы компании, действующие в СЭЗ, обеспечивали работой граждан Азербайджана. Уже есть компании, которые приняли на работу местных специалистов и направили их на несколько месяцев на обучение за рубеж в свои предприятия. По возвращении сотрудники применяют полученные знания на производстве в Свободной зоне.

Когда мы начали регистрацию инвесторов на первом этапе на территории площадью 60 гектаров, где строительные работы уже были завершены, мы увидели чрезвычайно высокий спрос. Поэтому нам пришлось начать строительство следующей территории площадью 138 гектаров гораздо раньше запланированного срока. В ближайшее время работы на этих участках будут завершены. Следует отметить, что, хотя строительство еще полностью не окончено, на этих территориях уже зарегистрирован ряд компаний, и некоторые из них готовы начать строительство.

Особо важно, что на 23 гектарах из указанных 138 гектаров китайская компания Sunsync создаст предприятие по производству солнечных панелей. Большая часть продукции будет экспортироваться, так как объем производства предполагается значительный. С первого дня компания ориентируется не только на рынок Азербайджана, но и на мировой рынок.

Мы рекомендуем инвесторам использовать солнечные панели, производимые Sunsync, для покрытия крыш строящихся предприятий в СЭЗ. При этом компания сможет участвовать во всех тендерах по продаже панелей в Азербайджане. После начала производства китайской компанией изделий в СЭЗ "Алят" другим компаниям, строящим солнечные электростанции, будет удобнее и выгоднее приобретать панели здесь.

Мы также сообщили Sunsync, что готовы предоставить территорию для строительства солнечной электростанции. Таким образом, у компании появится возможность построить электростанцию на территории Свободной экономической зоны "Алят" с использованием своих панелей и продавать получаемую "зеленую энергию" компаниям, работающим в СЭЗ.

Председатель также сообщил, что ведется работа над еще одним проектом, связанным с производством компонентов для ветровых электростанций: "В СЭЗ "Алят" ведутся переговоры с несколькими компаниями о строительстве предприятий по выпуску лопастей и другого необходимого оборудования для ветровых электростанций. Организация производства на территории СЭЗ "Алят" позволит снизить затраты на производство и строительство, а также сократить транспортные и логистические сложности при перевозке оборудования.

Параллельно мы уже начали строительные работы на территории, выделенной для тяжелой промышленности. На 364 гектарах завершены земляные работы. В этом году планируем приступить и к другим инфраструктурным работам. Работы внутри территории, выделенной для тяжелой промышленности, будут выполняться Уполномоченным органом. За пределами территории в ближайшее время компания "Азерэнержи" начнет строительство крупной подстанции. Наряду с этим другие государственные структуры также будут проводить инфраструктурные работы. Уже является очень положительным фактом, что поступают обращения о деятельности на территории, выделенной для тяжелой промышленности. В ближайшее время будут объявлены проекты по созданию крупных предприятий в Свободной экономической зоне "Алят".

В целом работы, связанные с деятельностью зарегистрированных сегодня в СЭЗ компаний, продолжаются на различных этапах. Например, некоторые предприятия уже начали производство, другие приступят к выпуску первой продукции, а часть находится на стадии строительства или проектирования. Эти предприятия, в основном, представляют Турцию, Китай, Израиль, европейские страны, а также местные компании Азербайджана".

Новые возможности, создаваемые транспортными коридорами

В. Алескеров в интервью также отметил, что географическое положение Азербайджана превращает страну в международный транспортный узел. Он сообщил о ежедневном росте грузопотока в рамках Среднего коридора. В этой связи председатель рассказал о роли Свободной экономической зоны "Алят" в реализации пропускной способности коридоров Север-Юг и Восток-Запад:

"Если раньше по железным дорогам или автомобильным дорогам был доступ только к порту Поти, то сегодня уже есть выход в Турцию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а оттуда - к морским портам на побережье Средиземного моря. Однако после открытия Зангезурского коридора, безусловно, для нас появятся новые возможности для перевозки любых грузов. Новый маршрут сократит расстояние перевозок, ускорит их и еще больше снизит транспортные расходы. Одновременно Зангезурский коридор обеспечивает прямой выход к турецким морским портам, расположенным на побережье Средиземного моря. Это очень важный вопрос. Отмечу, что мы ведем переговоры о создании предприятия по производству алюминия в Свободной экономической зоне "Алят". Если это предприятие будет производить минимум 250 тысяч тонн алюминия в год, потребуется не менее 550-600 тысяч тонн сырья. Сырье будет доставляться морским транспортом из зарубежных стран, таких как Вьетнам, Гвинея и др. Следовательно, после открытия Зангезурского коридора сырье крупными судами будет доставляться в турецкие порты на побережье Средиземного моря, а оттуда по железной дороге через Зангезурский коридор быстрее и проще поступать в Азербайджан. В этом плане открытие Зангезурского коридора имеет очень большое значение".

Участие в международных мероприятиях и выставках

В завершение В. Алескеров рассказал о шагах по продвижению возглавляемой им структуры среди иностранных инвесторов посредством участия в международных выставках:

"Мы участвуем в различных мероприятиях в европейских странах. В апреле этого года примем участие в крупной выставке, которая пройдет в городе Ганновер в Германии. В прошлом году мы также участвовали в этой выставке и имели большой стенд. Мы предоставляем компаниям подробную информацию о Свободной экономической зоне "Алят". Одновременно проводим встречи и переговоры с представителями компаний из европейских стран, приезжающих в Азербайджан.

В начале этого года в Свободной экономической зоне "Алят" состоялась встреча с делегацией Европейского союза во главе с руководителем подразделения Генерального директората по вопросам расширения и Восточного соседства (ENEST) Дэвидом Калленом. Делегации была подробно представлена уникальная законодательная база Свободной зоны, обеспеченные современной инфраструктурой и инженерно-коммуникационными системами промышленные участки, готовые к использованию, а также пакет финансовых и нефинансовых стимулов для инвесторов. Кроме того, особое внимание было уделено транспортно-логистической инфраструктуре и потенциалу развития Свободной зоны.

Одним словом, предпринимаются необходимые меры для привлечения иностранных инвесторов в Cвободную экономическую зону "Алят".