В Хачмазе у двух человек обнаружили более 6 кг наркотиков

В Хачмазе у двух задержанных обнаружили более 6 килограммов наркотических средств.

Как сообщает Day.Az, в ходе операции, проведенной сотрудниками Хачмазского районного отдела полиции, были задержаны ранее судимые лица, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков, - 30-летний Кенан Мусаев и 49-летний Арзу Алиев.

У них изъято 5 килограммов марихуаны, 1 килограмм героина и 309 граммов опиума.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении обоих лиц по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.