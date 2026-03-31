Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О патентах".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, предусматривается упрощение процедур подачи заявки, регистрации, включая экспертизу заявки на получение патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец. В законе отмечается, что срок экспертизы (в настоящее время срок экспертизы составляет 12 месяцев) будет существенно сокращен.

Кроме того, для получения патентов на изобретения иностранные заявители смогут осуществлять ряд процедур напрямую, обратившись в учреждение, определенное соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно документу, формируется правовая база для выплаты справедливого вознаграждения автору, создавшему изобретение, полезную модель или промышленный образец по служебному заданию работодателя. Так, автор изобретения сможет получать не менее 50% от оставшейся суммы дохода от патента после вычета расходов работодателя на получение и поддержание патента до даты получения дохода.

Изменения также направлены на приведение законодательства в сфере промышленной собственности, охватывающего изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и географические указания, в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации.

